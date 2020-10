Serie A, il Bologna vince in rimonta: Barrow e Soriano stendono il Cagliari

Il sabato di Serie A si conclude con una partita bellissima. Al Dall'Ara, Bologna-Cagliari termina 3-2 per i padroni di casa che trovano una rimonta importante. Apre le marcature Joao Pedro che con una zampata trova il vantaggio per gli uomini di Di Francesco dopo 15 minuti. Allo scadere del prima frazione, Musa Barrow pareggia i conti con un destro all'incrocio. A inizio ripresa, Simeone porta di nuovo avanti al Cagliari con un bel tocco sotto porta. Il Bologna non si arrende e rimonta ancora il risultato. Prima Soriano e poi di nuovo Barrow consegnano i 3 punti alla squadra di Mihajlovic.