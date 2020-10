Serie A, il Cagliari affonda il Torino. Pareggio con gol tra Spezia e Fiorentina

Due appuntamenti delle 15:00 per la Serie A: Spezia - Fiorentina e Torino - Cagliari. Partono forte i viola, che dopo 4 minuti si ritrovano già in vantaggio per 2 a 0: prima Pezzella di testa, poi Biraghi di sinistro firmano il vantaggio della squadra ospite. La compagine di Iachini tira il freno a mano, lo Spezia ne approfitta per accorciare le distanze con Verde. La squadra di casa non demorde e, al minuto 75’, trova anche il pareggio: bel colpo di punta di Farias, che infila l’angolo basso. Provano a portarsi in vantaggio le due formazioni, ma al triplice fischio il risultato rimane fermo sul 2 a 2.

TORINO - CAGLIARI - Partita con gol anche a Torino. Apre le danze il solito Belotti, che realizza con freddezza un rigore conquistato da Lukic. Alza subito la testa il Cagliari, che pareggia con Joao Pedro al 12’ e passa poi in vantaggio dopo soli 7 minuti con Simeone. Nei primi minuti della ripresa, ancora il gallo Belotti prova a riaccendere le speranze granata: inserimento vincente dell’attaccante, che batte in rete su spizzata di Bonazzoli. Alla doppietta di Belotti, risponde Simeone firmando la sua: pallone vagante in area, il cholito corregge in rete. Al termine di una partita combattuta, la squadra di Di Francesco porta a casa i tre punti con il risultato di 2 a 3.