Serie A, il Genoa espugna San Siro: Milan ko. Doppietta Quaglierella: la Samp ribalta il Verona

Vincono entrambe le genovesi, entambe 2-1. Il Genoa sbanca San Siro ottenendo tre punti fondamentali nella corsa salvezza. La squadra di Davide Nicola dà una lezione di organizzazione e compattezza, stordendo dopo pochi minuti un Milan incapace di reagire e infilandolo nuovamente prima della fine del primo tempo: i gol portano le firme di Pandev e Cassata. Nella ripresa Ibrahimovic accorcia le distanze, ma non basta: i rossoneri non perdevano in casa dal match di campionato contro la Lazio. Successo in rimonta invece per la Samp, sotto all'intervallo (rete di Zaccagni) contro l'Hellas Verona. Nel secondo tempo però si scatena Quagliarella: doppietta per il centravanti blucerchiato e altra vittoria per la squadra di Ranieri.