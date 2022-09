Serie A, il Milan cade a San Siro: il Napoli aggancia l’Atalanta in vetta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il big match della domenica sera di Serie A va al Napoli che batte il Milan a San Siro e aggancia l'Atalanta in vett alla classica. In vantaggio i partenopei con il rigore di Politano. Il pareggio porta la fine di Giroud. Nel finale, il colpo di testa di Simeone fissa il risultato sul 2-1 e consegna tre punti a Spalletti. Gli azzurri volano a 17 punti, gli stessi dell'Atalanta. Rossoneri a 14 come la Lazio. Per differenza reti però i biancocelesti sono quarti, subito sotto all'Udinese.