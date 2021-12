Serie A | Il Milan fa male a Sheva, il Napoli si fa riprendere dal Sassuolo

Milan e Napoli si sfidano a distanza negli anticipi della 15^ giornata di Serie A. Nelle sfide delle 20:45 i rossoneri giocano contro il Genoa e affrontano per la prima volta Shevchenko da avversario, mentre i partenopei vanno a Reggio Emilia per sfidarsi con il Sassuolo. Al termine dei 90 minuti a sorridere sono solo i milanisti: Ibrahimovic e Messias (doppietta per lui) stendono il Grifone; al Mapei Stadium gli uomini di Spalletti vanno avanti di 2 gol (Fabian Ruiz e Mertens i marcatori), poi si fanno riprendere da Scamacca e Ferrari (i neroverdi hanno rischiato di completare la rimonta con la rete di Defrel, ma l'arbitro ha annullato tutto con l'ausilio del VAR per un fallo di Berardi su Rrahmani). Il Napoli rimane al comando della classifica con 35 punti, ma ha le due milanesi alle calcagna: un punto dista la squadra di Pioli dagli azzurri, mentre sono due le lunghezze di distanza tra l'Inter e la capolista.