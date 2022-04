Serie A, il Milan sbatte sul Bologna: corsa scudetto apertissima

TUTTOmercatoWEB.com

La corsa scudetto è più aperta che mai. Nell'ultima partita della 36esima giornata di Serie A, il Milan stecca e manca l'allungo in vetta. Tra le mura amiche di San Siro, i rossoneri pareggiano 0-0 contro un Bologna coraggioso. Ibrahimovic e compagni ci provano in tutti i modi ma peccano di lucidità sotto porta. Pioli deve accontentarsi di un punto che lo tiene al comando del campionato, ma occhio alle inseguitrici. Il Napoli è a -1, l'Inter a -4 ma con una gara da recuperare. Tre squadre in corsa e sette partite per decidere chi salirà sul tetto d'Italia.