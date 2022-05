Serie A, il Napoli espugna Torino e stacca la Juventus

TUTTOmercatoWEB.com

Basta un gol di Fabian Ruiz al Napoli per battere il Torino allo Stadio Olimpico e consolidare il terzo posto in classifica. Il centrocampista spagnolo ruba palla in mezzo al campo e, dopo essersi portato a spasso mezza difesa granata, sorprende Berisha in mezzo alle gambe. La squadra di Juric prova a reagire ma non crea grosse difficoltà alla retroguardia partenopea. Da segnalare un rigore fallito da Insigne sul risultato di 0-0. Gli azzurri, già certi della qualificazione in Champions, allungano a +4 in classifica sulla Juventus battuta ieri dal Genoa.