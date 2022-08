Serie A, il Napoli rallenta a Firenze: quanto traffico in vetta

Volge al termine anche la terza giornata di Serie A. Nei posticipi della domenica sera il Lecce e l'Empoli si dividono la posta in palio. Al Via del Mare succede tutto nel primo tempo. La sblocca Parisi e la pareggia Strefezza che fissa il risultato sul definitivo 1-1. Un altro pareggio stavolta a reti bianche tra Fiorentina e Napoli con la Viola che frena i partenopei che non centrano l'allungo in vetta. Lozano si divora il gol vittoria e Spalletti è costretto ad accontentarsi del pari. Gli azzurri salgono a quota sette e si aggiungono al trenino delle squadre in vetta composto da Milan, Lazio, Torino, Roma, e Atalanta.