Serie A, il programma della 35ª giornata: Atalanta nel pomeriggio, big match a chiudere

La 35ª giornata di Serie A entra nel vivo. Dopo i successi di Napoli, Inter e Fiorentina ai danni di Spezia, Sampdoria e Lazio e il pareggio tra Udinese e Bologna, il turno di campionato prosegue con altre sei gare. Apre la domenica il lunch match di Marassi tra Genoa e Sassuolo. Alle 15 scende in campo l'Atalanta che fa visita al Parma già retrocesso in Serie B. In contemporanea anche Benevento-Cagliari e Verona-Torino. Alle 18, riflettori accessi all'Olimpico per il match tra Roma e Crotone. Chiude la giornata lo scontro diretto per la Champions tra Juventus e Milan che vale tantissimo per entrambe le squadre.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Genoa - Sassuolo ore 12:30

Parma - Atalanta ore 15

Benevento - Cagliari ore 15

Verona - Torino ore 15

Roma - Crotone ore 18

Juventus - Milan ore 20:45