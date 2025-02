Serie A, il programma della domenica: riflettori puntati sul derby di Milano

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica d'impatto per la nostra Serie A, che si prepara ad andare in scena con diverse sfide ad alta tensione. Lunch match importante per la Juve, che contro l'Empoli deve iniziare a inanellare vittorie per puntare alla Champions. Gli sguardi degli appassionati, però, si affacciano tutti ad un unico orizzonte, ovvero quello del derby della madonnina, che si giocherà alle 18. Chiude il palinsesto un mai banale Roma - Napoli, con Ranieri che ritrova la squadra contro cui aveva esordito quest'anno sulla panchina giallorossa. Ecco il programma completo:

Juventus - Empoli 12,30

Fiorentina - Genoa 15,00

Milan - Inter 18,00

Roma - Napoli 20,45