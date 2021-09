Serie A, il terzo turno si chiude con il Monday Night: in campo Bologna e Verona

La terza giornata di Serie A sta per giungere al termine. Dopo le nove partite disputate tra sabato e domenica ne manca solo una per chiudere il programma. Questa sera, infatti, allo Stadio Renato Dall'Ara va in scena il match tra Bologna ed Hellas Verona. I padroni di casa per continuare a stupire e salire a quota 7 in classifica, gli scaligeri per centrare i primi tre punti del proprio campionato. Il calcio d'inizio della gara sarà alle 20:45. Di seguito le probabili formazioni.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Kingsley, Soriano; Orsolini, Arnautovic, Barrow. Allenatore: Mihajlovic.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Di Francesco.