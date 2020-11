Serie A, il Torino pareggia contro la Sampdoria e Giampaolo è sempre più nei guai

Il primo dei due posticipi del lunedì vede sfidarsi Torino e Sampdoria. I doriani devono riscattare la sconfitta nel derby di Coppa Italia, i granata sono in cerca della loro seconda vittoria in campionato. Capitan Belotti sblocca subito il match, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Al 25' è sempre il Gallo a buttare la palla in rete, ma questa volta è in posizione regolare e fa 1-0. Si chiude così il primo tempo. Nella ripresa i blucerchiati entrano in campo con un piglio diverso e mettono in difficoltà la squadra di casa. Al 54' arriva il gol del pareggio che porta la firma di Antonio Candreva: questo è il primo centro per il centrocampista durante la sua nuova avventura. Nove minuti dopo la Quagliarella porta in vantaggio la Samp. Il Toro non molla e agguanta il pareggio con Meite. Finisce in parità la sfida a distanza tra Giampaolo e Ranieri (entrambi assenti, ndr). Il Torino continua a non vincere e non riesce a rilanciarsi in classifica mettendo in serio pericolo il mister, mentre la Sampdoria supera Udinese, Spezia e Cagliari portandosi all'undicesimo posto.