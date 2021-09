Serie A, il Venezia espugna Empoli: Henry e Okereke fanno sorridere Zanetti

Prima vittoria in campionato per il Venezia, che supera 2-1 al 'Castellani' l'Empoli nella gara valida per la terza giornata di Serie A. Ospiti in vantaggio al 13' del primo tempo con Henry. Nella ripresa i veneti raddoppiano al 23' con Okereke. Nel finale i toscani accorciano le distanze, al 44', con il rigore trasformato da Bajrami, ma il risultato non cambia più. Il Venezia sale così a 3 punti agganciando proprio l'Empoli.