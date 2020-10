Serie A, Immobile miglior rigorista dal 2018/19: i numeri del bomber biancoceleste

Chi è il calciatore più prolifico dagli undici metri in Serie A dal 2018/19? La risposta è Ciro Immobile. Il numero 17 della Lazio, infatti, ha realizzato ben 18 reti su 19 calci di rigori battuti in circa tre anni. I numeri confermano la grande freddezza dagli undici metri di Immobile che ha sbagliato solo quello lo scorso anno in casa contro la Juventus,nel match comunque vinto dai biancocelesti per 3-1. Questa speciale classifica, pubblicata da Transfermarkt.it, vede al secondo posto Cristiano Ronaldo 18 gol su 20 tentativi e sul gradino più basso del podio Fabio Quagliarella con 15 penalty trasformati su 19.

LA CLASSIFICA COMPLETA

Immobile 18 su 19

C. Ronaldo 18 su 20

Quagliarella 15 su 19

Veretout 13 su 14

Belotti 13 su 15

Pulgar 12 su 13

Petagna 11 su 13

Criscito 9 su 11

Mancosu 9 su 11