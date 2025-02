Serie A, in sei salteranno la 25ª giornata: le decisioni del giudice sportivo

TUTTOmercatoWEB.com

La ventiquattresima giornata si è conclusa ieri col posticipo tra Inter e Fiorentina e all'indomani, come di consueto, la Lega Serie A ha reso note le decisioni del giudice sportivo. Nessuna sanzione in casa Lazio, impegnata col Monza all'Olimpico, mentre saranno ben sei i giocatori che dovranno scontare almeno un turno di squalifica e dunque, non saranno a disposizione per le gare in programma nella venticinquesima giornata. Si tratta di Tomori (Milan), Cristante (Roma), Ghilardi (Verona), Kean (Fiorentina), Ricci (Torino) e infine, Marianucci (Empoli) che sarà fermo per due turni.

