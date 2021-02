Serie A, Juventus-Crotone chiude la ventitreesima giornata

La 23esima giornata di Serie A è ai titoli di coda. Manca solo un match per concludere il turno di campionato che ha visto trionfare Lazio, Inter e Atalanta rispettivamente contro Sampdoria. Milan e Napoli. Solo un pareggio per la Roma a Benevento con i giallorossi che non riescono a rispondere alle rivali. Questa sera tocca alla Juventus che, in piena corsa Champions, ospita il sempre più ultimo Crotone di Stroppa. La gara è in programma alle 20:45 all'Allianz Stadium.