Serie A, l'allievo supera il maestro a Bergamo: Il Verona batte l'Atalanta 0-2

Per la prima volta l'allievo Juric batte il maestro Gasperini. L'Atalanta, stanca per via dell'impresa infrasettimanale di Anfield, non è riuscita a imporsi contro il Verona in splendida forma. I gialloblù hanno vinto 0-2 al Gewiss Stadium grazie alle reti di Veloso su rigore al 62' e di Zaccagni all'83'. La prima frazione di gioco non ha visto tante azioni salienti, mentre nel secondo tempo gli ospiti si sono scatenati mettendo sotto la Dea, incapace di capitalizzare le occasioni create. Con questi tre punti conquistati, gli scaligeri sorpassano i nerazzurri in classifica, arrivando al sesto posto con 15 punti. Ora l'Atalanta deve rimboccarsi le maniche e risalire la china per non perdere il treno delle prime della classe.