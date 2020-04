Serie A, l'Assoallenatori: "Sì alla ripartenza, ma non possiamo essere fuorilegge"

L'Assoallenatori favorevole alla ripartenza, ma sempre seguendo le linee del Governo. Il suo presidente, Renzo Ulivieri, ha detto la sua ai microfoni di Radio Marte: "Noi vogliamo riprendere e lo abbiamo detto ieri nel corso della riunione, poi tutto può cambiare in base all’evoluzione della situazione legata al virus. Mi sembra evidente che noi non possiamo andare fuori le leggi dello Stato, non possiamo dare l’impressione che il nostro mondo sia di privilegio. La ripartenza con zero rischi è impossibile, vedremo le risposte degli atleti. Vogliamo ripartire, ma alle giuste condizioni".