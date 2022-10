Serie A, l’Atalanta passa di corto muso: Gasperini resta in vetta

TUTTOmercatoWEB.com

Basta un gol di Lookman all'Atalanta per sbarazzarsi della Fiorentina e conquistare la sesta vittoria del proprio campionato. Al Gewiss Stadium la Dea vince di misura senza subire reti e aggancia il Napoli, che ieri aveva battuto il Torino, in testa alla classifica a quota 20. Le inseguitrici però sono alle spalle. Lazio e Milan restano dietro di soli tre punti. L'Udinese, in caso di vittoria domani a Verona, può arrivare a -1. C'è grande traffico nelle zone nobili della Serie A.