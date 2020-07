Serie A, l'inter ne fa sei e schiaccia il Brescia: i nerazzurri tornano a - 4 dalla Lazio

Dopo la vittoria di Lazio e Juventus, l'Inter scende in campo contro il Brescia per cercare di non perdere punti dalle prime due. I nerazzurri archiviano facilmente la pratica, rifilando sei gol agli avversari. Al minuto 5' gli uomini di Conte passano subito in vantaggio con Young, che mette in rete con un destro al volo su assist di Sanchez. A raddoppiare ci pensa Sanchez su rigore, concesso per un fallo in area su Moses. Il terzo gol lo confeziona D'Ambrosio, che infila di testa su assist di Young. C'è tempo per il quarto gol al minuto 52', quando Gagliardini schiaccia di testa sugli sviluppi di una punizione calciata da Sanchez. Sul finale, arriva la manita: sinistro di Lukaku respinto da Joronen, Eriksen in scivolata ribadisce in gol. Gli uomini di Conte dilagano, mettendo a segno la sesta rete con un sinistro dal limite di Candreva. Steso il Brescia, al triplice fischio il risultato è impietoso: 6 a 0 per l'Inter, che avanza a 64 punti. La Lazio è ora quattro lunghezze avanti, la Juventus otto.

BOLOGNA - CAGLIARI - Partita combattuta al Dall'Ara di Bologna. Prima frazione di gioco equilibrata, che si sblocca solo al terzo minuto di recupero: Barrow si libera di due avversari, grazie a un rimpallo si ritrova davanti al portiere e calcia di potenza in rete. Il Cagliari risponde subito nel primo minuto del secondo tempo. Nainggolan calcia male, tiro che si trasforma in un assist per Simeone: l'attaccante batte Skorupski da pochi passi. Sostanziale equilibrio ancora per il resto della gara, che si conclude infine con il risultato di 1 a 1.