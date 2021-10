Serie A, l'Inter ribalta il Sassuolo: Inzaghi la decide con i cambi

Torna al successo l'Inter battendo a domicilio un Sassuolo convincente dopo un'ora giocata a grandi livelli. La squadra di casa, che ha chiuso in vantaggio il primo tempo (rigore di Berardi), si è dovuta arrendere nella ripresa: decisivi i quattro cambi operati in contemporanea da Inzaghi che hanno dato una spinta importante ai nerazzurri. In particolare con Dzeko, autore del gol del pareggio ma anche abile nell'andarsi a conquistare il rigore che ha poi permesso all'Inter di andare in vantaggio con Lautaro.