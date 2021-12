Serie A, l’Inter strapazza la Salernitana e allunga in vetta

Nel secondo match del venerdì di Serie A l'Inter strapazza la Salernitana con un roboante 0-5. Dopo la vittoria della Lazio contro il Genoa, arriva anche quella nerazzurra. All'Arechi va in scena una partita senza storia dominata dal primo al novantesimo dagli uomini di Inzaghi che fanno letteralmente ciò che vogliono. La sblocca Perisic, poi vanno a segno nell'ordine Dumfries, Sanchez, Lautaro e Gagliardini. Mini fuga in vetta dell'Inter che vola momentaneamente a +4 sul Milan. I campani di Colantuono, invece, restano a quota 8 punti all'ultimo posto solitario in classifica.