Serie A, l'Inter vince a Lecce in zona Inzaghi, il Torino espugna Monza

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo le vittorie di Atalanta e Milan, anche l'Inter e il Torino conquistano i primi tre punti della stagione. I nerazzurri di Simone Inzaghi partono forte e vanno subito in vantaggio con Romelu Lukaku. Il Lecce pareggia il conto in avvio di ripresa con Ceesay e rende in salita il match per i lombardi. Il tecnico nerazzurro le prova tutte, ma si trova davanti un super Falcone che sembra un ostacolo invalicabile. La rete decisiva arriva nella zona tanto cara a Inzaghi, quando al 95' su azione di calcio d'angolo Lautaro fa da sponda per Dumfries che di petto mette alle spalle del portiere salentino. Nell'altra gara delle 20:45 successo del Torino per 2-1 sul Monza. Miranchuk e Sanabria con un gol per tempo indirizzano la gara verso i granata. A poco serve, in pieno recupero, il primo centrp storico dei brianzoli in Serie A firmato da Dany Mota.