Serie A, l'ottavo posto può valere l'Europa e non solo: la situazione

Fonte: Fabrizio Parascani

© foto di Image Sport

Stasera al via l'ultima giornata di Serie A :Torino, Fiorentina, Monza e Bologna sono ancora in corsa per l'ottavo posto in classifica a 90' dal termine della stagione. Oggi alle 20:30 il Sassuolo riceve la Fiorentina. La gara del Mapei mette in palio l'ottavo posto per la squadra di Vincenzo Italiano: un traguardo per cui possono concorrere anche Torino, Monza e Bologna che può valere un pass per l'Europa della prossima stagione e non solo. L'eventuale partecipazione alle coppe grazie all'ottavo posto dipende dalla situazione legata alla Juventus: il club bianconero è matematicamente qualificato alle coppe della prossima stagione e ha concluso l'iter con la giustizia sportiva italiana per i casi plusvalenze e manovra stipendi. Ma incombe la decisione della Uefa, che potrebbe escludere la Juventus dalle competizioni continentali: in questo caso, l'ottavo posto darebbe accesso alla prossima edizione della Conference League. Non solo l'eventuale partecipazione alle coppe ma c'è anche una fetta di ricavi derivanti dai diritti televisivi. Il 12 % dei ricavi complessivi della Serie A dalle televisioni viene distribuito in base al piazzamento finale: arrivare ottavi garantisce circa 6.1 milioni, circa 2.3 milioni in più che arrivare undicesimi.

Di seguito i relativi importi:

ottavo posto: 6,1 milioni di euro

nono posto: 5,3 milioni di euro

decimo posto: 4,6 milioni di euro

undicesimo posto: 3,8 milioni di euro.

Arrivare ottavi garantisce anche un miglior posizionamento nel tabellone della prossima Coppa Italia. Terminare il campionato nelle prime otto significa entrare nel torneo a partire dagli ottavi di finale ( solitamente si disputano a gennaio e danno la possibilità di giocare una partita in meno nella prima parte di stagione) così da giocare la prima sfida in casa evitando la trasferta sul campo di una big.

Quali sono le possibili combinazioni di risultato che possono portare le quattro squadre in corsa all’ottavo posto? Ecco tutte le possibilità.

Il Torino finisce ottavo se:

batte l’Inter

pareggia con l’Inter mentre Fiorentina, Monza e Bologna non vincono

perde contro l’Inter mentre la Fiorentina perde e Monza e Bologna non vincono

La Fiorentina finisce ottava se:

batte il Sassuolo e il Torino non vince

pareggia con il Sassuolo mentre il Torino perde e Monza e Bologna non vincono

Il Monza finisce ottavo se:

batte l’Atalanta mentre Torino e Fiorentina non vincono

Il Bologna finisce ottavo se:

batte il Lecce mentre nessuna tra Torino, Fiorentina e Monza conquista i tre punti