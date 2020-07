Serie A, la corsa per lo Scudetto: il calendario di Juventus e Lazio

La Lazio è lontana 7 punti dalla Juventus, ma non vuole arrendersi. La società con Lotito e Tare, il tecnico Inzaghi hanno spronato la squadra a non mollare, a continuare a inseguire i bianconeri. Martedì i biancocelesti saranno impegnati al Via del Mare contro il Lecce, mentre la Juventus farà visita al Milan. Tappa dopo tappa la Lazio vuole recuperare qualche punto prima dello scontro diretto. Di seguito il calendario delle prime due in classifica.

31° GIORNATA

Martedì 07-7-2020 ore 19.30: Lecce - Lazio (SKY)

Martedì 07-7-2020 ore 21.45: Milan - Juventus (DAZN)

32° GIORNATA

Sabato 11-7-2020 ore 17.15: Lazio - Sassuolo (SKY)

Sabato 11-7-2020 ore 21.45: Juventus - Atalanta (DAZN)

33° GIORNATA

Mercoledì 15-7-2020 ore ore 21.45: Sassuolo - Juventus (SKY)

Mercoledì 15-7-2020 ore ore 21.45: Udinese - Lazio (SKY)

34° GIORNATA

Lunedì 20-7-2020 ore 21.45: Juventus - Lazio (SKY)

35° GIORNATA

Giovedì 23-7-2020 ore 19.30: Udinese - Juventus (SKY)

Giovedì 23-7-2020 ore 21.45: Lazio - Cagliari (DAZN)

36° GIORNATA

Domenica 26-7-2020: Hellas Verona - Lazio

Domenica 26-7-2020: Juventus - Sampdoria

37° GIORNATA

Mercoledì 29-7-2020: Cagliari - Juventus

Mercoledì 29-7-2020: Lazio - Brescia

38° GIORNATA

Domenica 02-8-2020: Juventus - Roma

Domenica 02-8-2020: Napoli - Lazio

Pubblicato il giorno 29/6/20 alle ore 20:00