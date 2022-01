Serie A, la decisione della Lega: "Nessuna partita sarà rinviata"

AGGIORNAMENTO ORE 20:40 - Dalle prime indiscrezioni che emergono, sempre stando a quanto riporta Sky Sport, il Consiglio ha stabilito che nessuna partita della giornata di domani sarà rinviata e che solo le Asl possono bloccare le squadre

La situazione Covid sta peggiorando sempre di più in Serie A e i club stanno facendo i conti tra i positivi e le decisioni delle Asl che in alcuni casi hanno imposto uno stop alle squadre. Al momento quelle che non scenderanno in campo sono il Torino, l’Udinese, il Bologna e la Salernitana. La Lega ha deciso categoricamente che il calendario della prima giornata del girone di ritorno, in programma domani, non avrebbe subito alcuna variazione nonostante le difficoltà legate al virus. Secondo quanto riporta Sky Sport però, la Lega avrebbe convocato un consiglio straordinario che si starebbe svolgendo ora da remoto.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE