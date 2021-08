Serie A: la Juve stecca la prima, pioggia di rossi e vittoria per il Bologna

La Serie A è ripresa a pieno ritmo. Dopo le gare di ieri nel pomeriggio sono scese in campo Bologna - Salernitana e Udinese - Juventus. Vince la squadra di Mihajlovic dopo l'eliminazione in Coppa Italia. Una gara combattuta fino all'ultimo secondo e condita da ben tre cartellini rossi. Strandberg è il primo a lasciare il campo per somma di gialli, poi è il turno di Soriano nella ripresa e di Schouten. La squadra di Castori passa in vantaggio grazie alla rete di Bonazzoli da calcio di rigore. Pareggio di De Silvestri e nuovo vantaggio granata con Coulibaly. Alla fine è Arnautovic e poi De Silvestri a regalare la vittoria ai felsinei.

Stecca la prima la Juventus nonostante il doppio vantaggio firmato Dybala e Cuadrado. Nella ripresa esce la squadra di Gotti che prima accorcia le distanze con il gol di Pereyra e poi pareggiano con Deulofeu. Al 95' il direttore di gara ha annullato il gol vittoria di Ronaldo per fuorigioco.