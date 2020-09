Serie A, la Juventus rimonta due volte la Roma: all’Olimpico finisce 2-2

Nel posticipo della seconda giornata di Serie A, Roma e Juventus si dividono la posta in palio. All'Olimpico il match termina 2-2 con i bianconeri che agguantano per due volte il risultato. I ragazzi di Fonseca chiudono il primo tempo in vantaggio grazie alla doppietta di Veretout. Per la Juve segna Ronaldo dal dischetto. Nella ripresa il numero 7 portoghese trova il pareggio definitivo al minuto 69 con un grande colpo di testa. Roma che trova il suo primo punto in campionato, dopo la sconfitta a tavolino con il Verona, mentre la Juventus sale a quota 4.