Serie A, la Lega ricorda i gol più belli: c'è anche la prodezza di Immobile! - VIDEO

Il campionato di Serie A si è concluso già da qualche settimana. Eppure, non accennano a terminare analisi, commenti e ricordi della stagione appena trascorsa. In particolare, sul profilo Twitter del campionato italiano è stato condiviso un video che raccoglie tutti i gol più belli arrivati nell'ultima edizione della massima serie italiana. Tra questi, c'è anche una prodezza del bomber della Lazio, Ciro Immobile. La marcatura in questione è quella siglata nel match col Napoli. Di seguito, ecco le immagini:

Italia, Mancini: "La prima gara è la più difficile. Formazione? Non ho deciso"

Amoruso: "Lazio, scelta saggia. Tare allestirà la squadra giusta per Sarri"

TORNA ALLA HOMEPAGE