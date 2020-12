Serie A, La Penna rischia un turno di stop dopo Juventus - Fiorentina

Federico La Penna ha diretto ieri sera il match tra Juventus e Fiorentina, ma la sua conduzione non è stata delle migliori. In qualche occasione di troppo il fischietto della sezione di Roma avrebbe preso la decisione sbagliata (il mancato secondo giallo a Borja Valero e i due potenziali rigori non assegnati ai bianconeri su cui il VAR non poteva intervenire) e ciò starebbe portando chi è a capo della dirigenza arbitrale ad assegnargli un turno di stop, come riporta Gazzetta.it. La Penna sarebbe il quinto arbitro ad essere punito in questa stagione, Seguendo i colleghi Giacomelli, Nasca, Maresca e Piccinini.