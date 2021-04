Serie A, la Roma di misura sul Bologna: giallorossi momentaneamente a -1 dalla Lazio

Nella gara delle 18 della 30ª giornata di Serie A, una Roma non brillantissima supera un Bologna distratto e scarico. All'Olimpico non sono moltissime le emozioni. Al tramonto del primo tempo, Borja Mayoral supera Skorupski, uscito quasi a metà campo, e deposita il pallone in rete firmando il gol dell'1-0. È proprio con questo risultato che si chiude la partita, con poche occasioni da gol nella ripresa. I giallorossi salgono a quota 54 punti in classifica, a -1 dalla Lazio che però ha una partita da recuperare.