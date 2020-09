Serie A, la scelta del Milan sui tifosi: a San Siro ci sarà il personale sanitario

I tifosi rientreranno allo stadio, seppur in maniera limitata. Ieri è arrivata la decisione ufficiale: 1000 spettatori potranno entrare allo stadio in ogni partita di Serie A fino al 7 ottobre. Molto bella l'iniziativa del Milan che, durante il match casalingo di domani contro il Bologna, ospiterà a San Siro medici e personale sanitario. Le 1000 persone che entreranno nell'impianto sportivo saranno scelte tra tra i dipendenti di diverse strutture ospedaliere lombarde. Gesto simbolico dei rossoneri per mostrare riconoscienza a tutti i medici che sono stati in prima linea durante l'emergenza coronavirus.