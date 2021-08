Serie A, la top 11 di Dazn dopo la prima giornata: c'è Milinkovic - FOTO

Concluso il primo turno di campionato, Dazn ha aperto il solito sondaggio sui migliori in campo per decretare la Top 11 di giornata. Nella formazione finale figura anche un calciatore della Lazio, uscita vittoriosa dalla trasferta di Empoli per 3-1. Si tratta di Milinkovic-Savic, autore di un gol e un assist e di una prestazione da vero leader, che ha ricevuto il 53% dei voti. Di seguito l'undici completo.