Serie A, Lazio e Roma alla stessa velocità: risultati uguali da 8 gare

Un percorso curioso, se messo a confronto, quello di Lazio e Roma. Le due storiche rivali infatti viaggiano allo stesso ritmo da 8 partite di fila e, addirittura, nelle ultime 4 gare hanno ottenuto lo stesso identico risultato. Ieri sera è arrivato il gol della sconfitta per entrambe allo scadere del match: una rete che ha decretato lo stesso risultato: il 2-1. E anche in campionato le romane vanno alla stessa velocità: dalla quarta all'undicesima giornata hanno sempre fatto gli stessi punti. L'unica sconfitta - Europa a parte - è arrivata alla quinta, quando i biancocelesti sono caduti a San Siro contro l'Inter e i giallorossi hanno perso in casa contro l'Atalanta.

LE ULTIME 4 GARE DI ROMA E LAZIO:

Fiorentina-Lazio 1-2 – Roma-Milan 2-1

Lazio-Torino 4-0 – Udinese-Roma 0-4

Roma-Napoli 2-1 – Milan-Lazio 1-2

Lazio-Celtic 1-2 – Borussia Mönchengladbach-Roma 1-2