Serie A, le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus e Roma-Verona

Sette partite di Serie A in programma per oggi. Alle 21:45, in contemporanea con Udinese-Lazio, ci sono altri due match importanti come Sassuolo-Juventus e Roma-Verona. Al Mapei Stadium, i padroni di casa vogliono continuare a sognare un posto in Europa. I bianconeri possono consolidare ancora di più il primo posto. All’Olimpico invece ci sarà lo scontro diretto per l’Europa League. La Roma deve guardarsi le spalle da Napoli, Milan, Sassuolo e Verona. Per i veneti è quasi l’ultima spiaggia.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-JUVENTUS

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Arbitro: Valeri di Roma

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-VERONA

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Günter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

Arbitro: Maresca di Napoli