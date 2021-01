Serie A, le quote scudetto tra sorprese e favorite: a quanto è data la Lazio?

Su che cavallo scommettere quest'anno? Il campionato di Serie A sta cominciando a delineare le sue gerarchie. Ma fino all'ultimo non si possono escludere sorprese. Ed ecco allora che parte la roulette delle quote assegnate ad ogni squadra. Ai microfoni del Corriere dello Sport, l'ad del gruppo Snaitech Fabio Schiavolin ha parlato delle cifre in ballo: "Per la prima volta non è la Juve la favorita. Oggi diamo l’Inter a 2.25, il Milan a 4 e la squadra di Pirlo a 4,5. Poi ci sono il Napoli a 10, l’Atalanta a 15, la Roma a 20 e la Lazio a 50". Pochissima fiducia ai biancocelesti che, lo scorso anno, le possibilità di vincere lo scudetto le avevano avute concretamente. La partenza timida della Juventus di Pirlo, inoltre, non ha dato grande garanzie e per la prima volta non è la favorita assoluta. In ogni caso, i cavalli vincenti si vedono all'arrivo. Chi la spunterà?