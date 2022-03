Serie A, lo scontro salvezza si infiamma: lo Spezia batte il Cagliari, un punto per Salernitana e Sassuolo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Scontri importantissimi per la salvezza quelli andati in scena nelle due gare che si sono disputate alle 15.00 valide per la 29esima giornata del campionato di Serie A. Solo un punto a testa per Salernitana e Sassuolo allo stadio Arechi con i padroni di casa che passano in vantaggio con Bonazzoli salvo poi farsi raggiungere dai neroverdi con il gol di Scamacca e superare con quello di Traorè. La compagine di Nicola trova però il pareggio, complice anche l'espulsione di Raspadori, nel finale con il segno di Duric.

Pesante secondo ko di fila invece per il Cagliari di Mazzarri sconfitto dallo Spezia per 2-0. Cragno para anche un rigore ma poi non può nulla sulle reti di Erlic e Manaj entrambe nel secondo tempo. La vittoria permette alla squadra di Motta di salire a 29 punti in classifica allontanandosi dalla zona retrocessione. I sardi invece sono al quartultimo posto a sole 3 lunghezze dal Venezia.