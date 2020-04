Serie A, Malagò: "Il calcio riprenderà, non hanno mai pensato di chiudere la stagione"

Il presidente del CONI Giovanni Malagò, ha rilasciato un'intervista a Il Secolo XIX. Rugby, Volley e Basket hanno fermato definitivamente i campionati, cosa che invece non ha fatto il calcio: "Io non ho sollecitato nessuno. I presidenti federali mi hanno detto che avrebbero interrotto, è nei loro diritti. Il calcio invece ragiona diversamente. Sono il primo a riconoscere la specificità del calcio e il diritto/dovere di cercare ogni strada per chiudere la stagione. Ma non hanno mai pensato a un'alternativa. Il vero problema non è l'oggi ma il domani".

