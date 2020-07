Serie A, MVP del mese: Lazio prima per premi ricevuti quest'anno

È stato svelato da poco il calciatore premiato come MVP della Serie A del mese di luglio. Si tratta di Paulo Dybala della Juventus, ma è la Lazio la squadra che ha ottenuto più riconoscimenti da questo punto di vista in questa stagione. Il Most Valuable Player viene assegnato al giocatore che in uno specifico mese, a detta della Lega, ha espresso il miglior calcio attraverso le sue giocate. Sono ben 3 i biancocelesti che quest'anno hanno ricevuto tale premio: Immobile nel mese di ottobre, Milinkovic-Savic a dicembre e Luis Alberto a febbraio. Di seguito la lista completa.

Settembre - Franck Ribery (Fiorentina)

Ottobre - Ciro Immobile (Lazio)

Novembre - Radja Nainggolan (Cagliari)

Dicembre - Sergej Milinkovic-Savic (Lazio)

Gennaio - Cristiano Ronaldo (Juventus)

Febbraio - Luis Alberto (Lazio)

Giugno - Alejandro Gomez (Atalanta)

Luglio - Paulo Dybala (Juventus)

