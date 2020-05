Serie A, nodo orari delle partite: si giocherà molto tardi

Finalmente l'ufficialità, il calcio italiano riprende a correre. Una notizia attesa da tutti, che però ora dovrà essere seguita dalle modalità: uno dei nodi in particolare è quello legato agli orari dei match di Serie A, inizialmente previsti in tre fasce proposte dalla Lega - 16:30, 18:45 e 21 - poi spostate in avanti di mezz'ora - 17, 19:15 e 21:30. Come riporta corrieredellosport.it, i rappresentanti Aic si sono opposti fortemente all'eventualità di scendere in campo prima delle 18 a causa delle temperature caldissime di giugno e luglio e, certamente, ci sarà ancora parecchio da discutere sulla questione. L'unica certezza è che le squadre giocheranno sicuramente più tardi di quanto non siano abituati i tifosi italiani, similmente a come si fa ad esempio in Liga spagnola.