Serie A, non sbaglia l'Atalanta: Parma battuto e allungo momentaneo sulla Lazio

Si è concluso il primo anticipo della 37ª giornata tra Parma e Atalanta. Dopo un ottimo primo tempo concluso in vantaggio da parte degli emiliani, la squadra di Gasperini si rifà nella ripresa e rimonta la partita. Di Malinovskyi e Gomez i gol che sono valsi il sorpasso, dopo la rete iniziale di Kulusevski per i gialloblù. Inter momentaneamente scavalcata in classifica dai bergamaschi, in attesa del match di stasera contro il Napoli. Serve una vittoria domani alla Lazio per mantenere il passo.