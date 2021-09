Serie A, non solo Fares tra le doppiette all’esordio: ci sono tantissimi ex Lazio

Un'inizio col botto quello di Mohamed Fares. L'esterno ex Spal, così come Correa, ha lasciato la Lazio in estate e ha messo a segno una doppietta all'esordio con la sua nuova maglia. Il Tucu ha firmato della vittoria dell'Inter a Verona alla seconda giornata con due gol mentre l'algerino ha messo la firma sulla rimonta del Genoa con il Cagliari con due bellissime torsioni di testa. Non sono gli unici però ad aver messo a segno due reti nella prima gara con la nuova squadra. Nella classifica riportata da Sky Sport, infatti, ci sono tantissimi calciatori ad averlo fatto compresi tanti ex Lazio. Alessandro Matri, ad esempio, timbrò due volte il cartellino nella sua prima uscita in maglia biancoceleste, nel settembre 2015, nel match vinto 2-0 contro l'Udinese. Stessa sorte per Sergio Floccari che, nel 2010, sigló una doppietta in Lazio-Livorno 4-1, la prima con l'aquila sul petto per l'attaccante di Vibo Valentia. Nella graduatoria c'è anche Mauro Zarate con due reti in Cagliari-Lazio 1-4 del 31 agosto 2008. Più indietro nel tempo anche Enrico Chiesa (doppietta all'esordio in Lazio-Perugia 3-0 del 2002) e Massimiliano Esposito (Lazio-Piacenza 4-1 dell'agosto del 1995).