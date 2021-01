Serie A, Nzola e Pobega regalano l'impresa allo Spezia: battuto il Napoli in rimonta

Lo Spezia compie l'impresa. Battuto il Napoli al Diego Armando Maradona in rimonta. I padroni di casa dovevano e potevano sfruttare lo stop dell'Inter e lo scontro diretto tra Juventus e Milan per accorciare in classifica, ma così non è stato. Come Davide quando ha affrontato Golia, così la squadra di Italiano ha saputo aspettare e colpire al momento giusto i partenopei. La partita è stata sbloccata nel secondo tempo con il gol di Petagna al 58', dopo, Nzola su rigore al 68' prima e Pobega al 81' poi hanno ribaltato il risultato. Da sottolineare il cuore dei bianconeri che dal 77' hanno giocato in 10 per l'espulsione di Ismajli. Lo Spezia si gode i tre punti con cui si allontana dalla zona calda della classifica: il terzultimo posto è distante due punti.