Serie A, oggi Lazio, Roma, Atalanta e tante altre in campo: il programma

© foto di Insidefoto/Image Sport

Prosegue la 32° giornata di Serie A. Una domenica scoppiettante viste le partite che si disputeranno in questo nuovo turno di campionato. Ad aprire la giornata sarà Genoa - Lazio, con la squadre di Maurizio Sarri e di Blessin che scenderanno in campo alle 12:30. A seguire, Napoli - Fiorentina e Sassuolo - Atalanta, in programma alle 15:00 davanti alle quali i biancocelesti dovranno fare molta attenzione per non perdere punti per un posto in Europa. Alle 18:00 invece sarà il turno della Roma di Mourinho che alle 18:00 accoglierà la Salernitana all'Olimpico, mentre a chiudere la serata sarà Torino - Milan alle 20:45. Di seguito il programma completo.

Serie A, 32° giornata: le partite di domenica 10 aprile

Genoa - Lazio, ore 12:30

Napoli - Fiorentina, ore 15

Sassuolo - Atalanta, ore 15

Venezia - Udinese, ore 15

Roma - Salernitana, ore 18

Torino - Milan, ore 20:45