Serie A, pali da record: ecco quanti legni colpiti nel secondo turno

Una Serie A spettacolare, una partenza sprint come poche negli ultimi anni. A goderne sono i calciofili italiani, orfani per troppo tempo del rettangolo verde e poco appagati dal calciomercato. Due settimane di grandi sfide, culminate con due big match nell'ultimo weekend. Eppure da fare protagonista in questo secondo turno sono stati i pali delle nostre porte, a negare gioie e a strozzare (fin troppe volte) le urla al gol. E quando lo fai in un derby, la sofferenza è doppia. Ma la Lazio (dai 4 legni totali colpiti) non è l'unica ad aver assaporato questo supplizio. Pensate che nell'ultima giornata 8 partite su 10 hanno visto la palla sbattere sul palo: solo in Atalanta-Torino e in Udinese-Parma la porta non ha tremato. Un totale di 16 legni colpiti, un record per la nostra Serie A. Oltre al derby (6) anche Genoa e Fiorentina hanno contribuito (2-1 per i rossoblù), oltre al paio fatto dalla Juventus con il Napoli. Ora la sosta, per rimettere a posto idee e mandare giù le delusioni: per calciatori, quanto per i tifosi.

