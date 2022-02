Serie A, pareggiano Empoli e Genoa: poker del Verona con l'Udinese

Si sono appena concluse le gare delle 15 della venticinquesima giornata di Serie A. L'Empoli ha pareggiato 1-1 contro il Cagliari: i toscani sono andati in vantaggio al 38' con Pinamonti, mentre gli avversari sono andati in gol solamente a sei minuti dal triplice fischio con Leonardo Pavoletti. Medesimo lo score di Genoa - Salernitana. Mattia Destro ha siglato la rete dell'1-0 alla mezz'ora con Destro, mentre Bonazzoli ha riportato la partita in parità nell'extra-time del primo tempo. Poker dell'Hellas Verona contro l'Udinese: decisive le marcature di Depaoli, Barak, Caprari e Tameze.

