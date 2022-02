Salernitana, l'analisi di Calcio e Finanza: "42 mln di ricavi dalla Lazio nell'era Lotito"

Si è conclusa ufficialmente l'era Lotito per la Salernitana. Dopo aver rifondato il club campano nel 2012 e averlo riportato in Serie A, il presidente della Lazio si è dovuto far da parte. E la società, dopo sei mesi in mano a due Trust, è passato nelle mani di Danilo Iervolino. Nei giorni scorsi, la Salernitana ha depositato il proprio bilancio al 30 giugno 2021, che ha racchiuso la stagione del ritorno in Serie A e, dunque, l'ultimo esercizio dell'era Lotito. Complessivamente, riporta Calcio e Finanza, dalla Lazio sono entrati nelle casse del club campano 42 milioni di euro nei 10 bilanci dell'era Lotito.

I DETTAGLI - Si legge sul portale: "Fin dalla prima stagione, la Lazio Marketing ha garantito una fetta di ricavi lavorando per il settore commerciale della Salernitana, mentre negli ultimi anni sono state anche diverse le operazioni di mercato tra i due club. Su tutte, l'ultima è stata quella che ha garantito alla Salernitana 11,9 milioni di plusvalenza grazie alla cessione di Akpa Akpro". In totale, nell'era Lotito dalla Lazio sarebbero arrivati 42 milioni di euro, e dunque il 35% del fatturato del club, pari a complessivi 118,5 milioni. La società campana ha chiuso i propri bilanci con un risultato netto aggregato negativo per 4,74 milioni di euro.

