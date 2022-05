Serie A, Pasalic salva all'ultimo l'Atalanta dall'ecatombe: 1-1 contro la Salernitana

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Finisce 1-1 al Gewiss Stadium tra Atalanta e Salernitana. Il risultato non è utile a nessuna delle due formazioni: i campani rimangono terzultimi, ma accorciano sul Cagliari, mentre i bergamaschi rosicchiano un punto alla Fiorentina. Il tabellino avrebbe segnato un altro risultato se non fosse stato per Mario Pasalic: dal 27' in poi gli ospiti sono stati in vantaggio grazie alla rete di Ederson, poi all'88' il croato ha riportato il risultato in equilibrio. Tutt'e due le squadre rimangono in corsa per i rispettivi obiettivi: la salvezza per i ragazzi di Nicola e l'Europa per quelli di Gasperini. Ci sono ancora tre giornate per raggiungerli.