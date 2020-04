Serie A, Rezza: "Ripresa? Vanno minimizzati i rischi. Fossero tutti tifosi come me..."

Il prof. Giovanni Rezza dell'Istituto Superiore della Sanità è tornato a parlare della possibile ripresa del campionato ai microfoni di Sky Sport. Dopo il chiarimento del pomeriggio con il portavoce della Lazio Arturo Diaconale, ha fatto anche un riferimento alla battuta di due giorni fa in conferenza stampa alla Protezione Civile: "Fossero tutti tifosi come me non si andrebbe lontano. Quella è stata una battuta per drammatizzare mesi molto pesanti. Se mi chiedete se oggi possa ripartire il campionato, come farei a dire di sì, siamo in lockdown completo. Se mi chiedete se tra un mese il calcio potrà ripartire, vi direi certamente a porte chiuse. Poi è chiaro che va reso bassissimo il rischio, perché certamente ogni apertura comporta un minimo di rischio in più. Andrebbero prese delle misure molto rigide e rigorose. Comunque sia non sta a me decidere e sarà la politica a farlo. Credo che al momento della ripartenza verranno date delle istruzioni molto rigorose per far sì di minimizzare il rischio di contagio tra i giocatori e tutti coloro che sono a contatto e tutto il resto della comunità".