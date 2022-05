Serie A, romanzo Criscito: Genoa batte Juventus al 96' e rimane in vita

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il calcio è incredibile e regala sempre l'occasione del riscatto. Sabato scorso il Genoa aveva perso il derby contro la Sampdoria, fallendo con Criscito un rigore al 96'. Dopo sei giorni contro la Juventus il grifone, grazie a un penalty sempre del suo capitano al 96', ha riacceso la speranza di salvezza. E nell'azione precedente, sul risultato di 1-1, Kean ha fallito un gol a porta praticamente sguarnita. Un recupero incredibile a Marassi, iniziato con una clamorosa occasione fallita da Amiri (praticamente un rigore in movimento), in fondo a una partita in cui Dybala in apertura di ripresa aveva regalato il vantaggio ai bianconeri e Gudmundsson aveva pareggiato i conti all'87'. Il Genoa in classifica aggancia il Cagliari a quota 28 punti, a una sola lunghezza dalla Salernitana quartultima e, al momento, ultima squadra salva. La Juventus, matematicamente qualificata alla prossima Champions League, rimane ferma a 69.